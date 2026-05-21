16:59 21.05.2026 (обновлено: 17:05 21.05.2026)
Белоруссия ответит на агрессию сразу всеми видами оружия, заявил Лукашенко

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, что страна в случае агрессии на нее ответит сразу всеми видами оружия.
"Не дай бог что-то - вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно. И это для нас очень важно", - приводит слова президента агентство Белта.
"Не трогайте нас - мы вас и подавно трогать не собираемся", - добавил Лукашенко.
