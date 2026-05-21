Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, если он хочет о чем-то поговорить или посоветоваться.
"Если он (Зеленский - ред.) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке - Украины, Беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем" - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.