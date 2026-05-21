Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 21.05.2026 (обновлено: 16:51 21.05.2026)

Лукашенко: Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается вступать в конфликт на Украине.
  • Он подчеркнул, что страна будет втянута в войну только в случае агрессии против нее.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине, в этом нет необходимости, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.
Зеленский утверждал, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Белоруссия и Россия никому не угрожают, заявил Лукашенко
Вчера, 15:28
"Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута - вы слышали из уст президента России, - мы будем вместе защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По его словам, Белоруссия будет втянута в войну только в случае агрессии. "Если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", - подчеркнул глава белорусского государства.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
МИД Белоруссии рассказал, куда летел упавший украинский дрон
Вчера, 15:24
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала