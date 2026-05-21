Лукашенко: Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине, в этом нет необходимости, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.

По его словам, Белоруссия будет втянута в войну только в случае агрессии. "Если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", - подчеркнул глава белорусского государства.