Лукашенко: Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине, в этом нет необходимости, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.
Зеленский утверждал, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Белоруссии.
"Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута - вы слышали из уст президента России, - мы будем вместе защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По его словам, Белоруссия будет втянута в войну только в случае агрессии. "Если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", - подчеркнул глава белорусского государства.