Лукашенко поздравил Путина с успешным визитом в Китай
16:23 21.05.2026

Лукашенко поздравил Путина с успешным визитом в Китай

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
  • Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным визитом в Китай.
  • Визит президента России в Китай состоялся 19–20 мая.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным визитом в Китай, сообщило агентство Белта.
Президенты связались по видео-конференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
"Президент (Белоруссии – ред.) приветствовал всех военнослужащих, генералов, кто участвует в тренировке. А Владимира Путина поздравил с успешным визитом в Китай", - говорится в сообщении.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
