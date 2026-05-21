Лукашенко поздравил Путина с успешным визитом в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным визитом в Китай.
- Визит президента России в Китай состоялся 19–20 мая.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным визитом в Китай, сообщило агентство Белта.
Президенты связались по видео-конференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
"Президент (Белоруссии – ред.) приветствовал всех военнослужащих, генералов, кто участвует в тренировке. А Владимира Путина поздравил с успешным визитом в Китай", - говорится в сообщении.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.