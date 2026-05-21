Белоруссия и Россия никому не угрожают, заявил Лукашенко

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия никому не угрожают, но готовы всячески защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил.
"Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
