Лукашенко рассказал о тренировках ядерных сил России и Белоруссии

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время видео-конференц-связи с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что военные Белоруссии и России ежеквартально проводят совместные тренировки ядерных сил.