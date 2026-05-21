Лукашенко рассказал о тренировках ядерных сил России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко сообщил о совместных тренировках ядерных сил России и Белоруссии.
- По словам Лукашенко, генеральные штабы и министры обороны двух стран проводят такие тренировки ежеквартально.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время видео-конференц-связи с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что военные Белоруссии и России ежеквартально проводят совместные тренировки ядерных сил.
"Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас (президентов – ред.). Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство Белта.