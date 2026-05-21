Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о тренировках ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 21.05.2026 (обновлено: 15:38 21.05.2026)
Лукашенко рассказал о тренировках ядерных сил России и Белоруссии

Лукашенко рассказал о совместных тренировках ядерных сил России и Белоруссии

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко сообщил о совместных тренировках ядерных сил России и Белоруссии.
  • По словам Лукашенко, генеральные штабы и министры обороны двух стран проводят такие тренировки ежеквартально.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время видео-конференц-связи с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что военные Белоруссии и России ежеквартально проводят совместные тренировки ядерных сил.
Лукашенко и Путин в четверг связались по видео-конференц-связи в ходе проведения совместной тренировки воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь в пункте управления министерства обороны.
"Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас (президентов – ред.). Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Белоруссия и Россия никому не угрожают, заявил Лукашенко
Вчера, 15:28
 
РоссияБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала