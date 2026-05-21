МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ракетный комплекс "Искандер-М" хорошим оружием и рассказал, что когда-то о таком мечтал.
Лукашенко в четверг прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Президенту Белоруссии продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и нанесение условного ракетного ядерного удара.
"Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Глава белорусского государства также пообщался с расчетом пусковой обстановки, подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров.
Как отметил командир ракетной бригады Александр Кравцов, электронный пуск от боевого фактически ничем не отличается.
"Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме всеми расчетами. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково. В данном случае пуск состоялся штатно. Главе государство было все доложено, показано", - сказал он.