Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал ракетный комплекс "Искандер-М" хорошим оружием - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 21.05.2026 (обновлено: 14:26 21.05.2026)

Лукашенко назвал ракетный комплекс "Искандер-М" хорошим оружием

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкУчения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко назвал ракетный комплекс "Искандер-М" хорошим оружием.
  • Он отметил, что когда-то мечтал о таком, а сегодня у Белоруссии есть несколько комплексов.
  • Президенту Белоруссии продемонстрировали нанесение условного ракетного ядерного удара во время тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ракетный комплекс "Искандер-М" хорошим оружием и рассказал, что когда-то о таком мечтал.
Лукашенко в четверг прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Президенту Белоруссии продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и нанесение условного ракетного ядерного удара.
Выход атомных подлодок на учениях ядерных сил. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Минобороны показало выход атомных подлодок на учениях ядерных сил
Вчера, 10:12
"Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Глава белорусского государства также пообщался с расчетом пусковой обстановки, подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров.
Как отметил командир ракетной бригады Александр Кравцов, электронный пуск от боевого фактически ничем не отличается.
"Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме всеми расчетами. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково. В данном случае пуск состоялся штатно. Главе государство было все доложено, показано", - сказал он.
Учения ВС России по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Нужно считаться": ядерные учения России напугали Запад
Вчера, 07:15
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала