Лукашенко доложили о ходе ядерных учений - РИА Новости, 21.05.2026
13:07 21.05.2026 (обновлено: 14:15 21.05.2026)
Лукашенко доложили о ходе ядерных учений

© Фото : Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на тренировку боевого применения ядерного оружия
  • Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду в Могилевской области.
  • Ему доложили о ходе учений с воинскими частями боевого применения и ядерного обеспечения.
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения ракетной бригады в Могилевской области заслушал доклад о проводимых в стране учениях с воинскими частями боевого применения и ядерного обеспечения, сообщает госагентство Белта.
Ранее в четверг Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной", - говорится в сообщении агентства.
В сообщении поясняется, что Лукашенко прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе Могилевской области.
Ранее в минобороны поясняли, что цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.
По информации пресс-службы ведомства, для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе, подчеркивали в минобороны.
Там обратили внимание, что главной особенностью тренировки станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств, подчеркнули в пресс-службе.
 
