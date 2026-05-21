Лукашенко прибыл на тренировку боевого применения ядерного оружия

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Первый (Лукашенко – ред.) прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения", - говорится в сообщении.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями.
Ранее в минобороны республики поясняли, что цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.
По информации пресс-службы ведомства, для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе, подчеркивали в минобороны.