Лукашенко прибыл на тренировку боевого применения ядерного оружия

Ранее в минобороны республики поясняли, что цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.

По информации пресс-службы ведомства, для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе, подчеркивали в минобороны.