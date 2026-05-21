Исаева признали самым ценным игроком плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
22:09 21.05.2026 (обновлено: 22:23 21.05.2026)
Исаева признали самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Вратарь "Локомотива" Исаева признали лучшим игроком плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид
Вратарь Даниил Исаев - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вратарь Даниил Исаев. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Вратарь ярославского "Локомотива" Даниил Исаев признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26.
В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
В завершившемся плей-офф Исаев провел 22 матча, одержал 16 побед и пять раз сыграл на ноль.
Исаеву 26 лет. Воспитанник "Локомотива" выступает за основную команду с 2018 года. Вместе с клубом он завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2024/25. Вратарь впервые признан MVP плей-офф КХЛ.
