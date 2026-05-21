05:39 21.05.2026
В Литве разгорелся скандал из-за воздушной тревоги

LRT: жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию во время воздушной тревоги

© iStock.com / Marina113Международный аэропорт Вильнюса в Литве
Международный аэропорт Вильнюса в Литве
Международный аэропорт Вильнюса в Литве. Архивное фото
  • Жители Вильнюса выразили недовольство организацией эвакуации во время воздушной тревоги.
  • В одной из городских школ эвакуация была свернута из-за нехватки мест в подвале для всех детей, после чего их вернули обратно в классы.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жители Вильнюса оказались недовольны организацией эвакуации во время воздушной тревоги в Вильнюсе и его окрестностях, пишет портал LRT ссылкой на опрошенных жителей города.
По словам местной жительницы Илоны, в одной из школ эвакуация была свернута, когда стало понятно, что в подвале не хватает мест для всех детей.
"Сначала собрали один класс, потом начали собирать другие, и когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы", — сказала она в беседе с изданием.
По словам женщины, многие растерялись и не понимали, что происходит, несмотря на якобы обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий.
"Куда нам бежать? Кто все организует? Где найти ответственного человека, когда вокруг тысячи людей и десятки магазинов? Ответов не было", — добавила Илона.
По словам местного жителя Индрея, уведомление о воздушной тревоге вызвало у него замешательство, потому что в нем не было указано куда идти.
"Я бы с радостью укрылся, но укрыться было просто негде", — пожаловался он.
В среду вооруженные силы Литвы объявили сигнал воздушной тревоги в Вильнюсе и его окрестностях и призвали жителей спуститься в укрытия из-за возможного появления в воздушном пространстве страны беспилотника. Позднее тревогу отменили. В убежища были вынуждены спуститься президент Литвы Гитанас Науседа и другие представители руководства республики.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
