Жуков рассказал о дружбе с Потехиным после распада дуэта "Руки Вверх!"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости рассказал, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным дружат после распада их дуэта.

"Мы прекрасно общаемся, дружим, поздравляем друг друга с праздниками, созваниваемся, у нас есть общие дела, в том числе связанные с музыкой и авторскими правами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли они с Потехиным общение.

Жуков отметил, что распад дуэта с Потехиным в 2006 году произошел не из-за личного конфликта.

« "Нужно еще раз объяснить - мы не ругались и не ссорились с Алексеем", - уточнил артист.

Музыкант подчеркнул, что появление и успех группы "Руки Вверх!" - заслуга как его, так и Потехина.

« "Леша - неотъемлемая часть группы. "Руки Вверх!" - это не только Сережа, это Леша и Сережа", - заключил Жуков.

"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.