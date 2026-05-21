Жуков рассказал о дружбе с Потехиным после распада дуэта "Руки Вверх!"
10:41 21.05.2026
Жуков рассказал о дружбе с Потехиным после распада дуэта "Руки Вверх!"

Сергей Жуков рассказал о дружбе с экс-участником группы «Руки Вверх!» Потехиным

Певец Сергей Жуков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным дружат после распада их дуэта в 2006 году.
  • Певец подчеркнул, что распад дуэта не был вызван личным конфликтом.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости рассказал, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным дружат после распада их дуэта.
"Мы прекрасно общаемся, дружим, поздравляем друг друга с праздниками, созваниваемся, у нас есть общие дела, в том числе связанные с музыкой и авторскими правами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли они с Потехиным общение.
Жуков отметил, что распад дуэта с Потехиным в 2006 году произошел не из-за личного конфликта.
"Нужно еще раз объяснить - мы не ругались и не ссорились с Алексеем", - уточнил артист.
Музыкант подчеркнул, что появление и успех группы "Руки Вверх!" - заслуга как его, так и Потехина.
"Леша - неотъемлемая часть группы. "Руки Вверх!" - это не только Сережа, это Леша и Сережа", - заключил Жуков.
"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.
ОбществоСергей ЖуковАлексей Потехин
 
 
