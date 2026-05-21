Лавров обсудил с вице-президентом Палестины ситуацию в секторе Газа

20:54 21.05.2026
Лавров обсудил с вице-президентом Палестины Шейхом ситуацию в секторе Газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
  • В ходе беседы была затронута необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа и восстановления гражданской инфраструктуры анклава.
  • Лавров подтвердил позицию Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы, предусматривающего создание независимого Государства Палестина.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с вице-президентом Палестины, заместителем председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском МИД.
Разговор прошел по телефону в четверг.
"В ходе беседы была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа и скорейшего запуска работ по восстановлению практически полностью разрушенной гражданской инфраструктуры анклава, а также нормализации обстановки на Западном берегу реки Иордан", - говорится на сайте российского дипведомства.
Российский министр подтвердил неизменную позицию Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
"Отдельно затронута тематика восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП, в том числе в контексте итогов состоявшейся 14-16 мая Восьмой генеральной конференции ФАТХ. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей", - подчеркнули в МИД.
В миреПалестинаРоссияМоскваСергей ЛавровОрганизация освобождения ПалестиныСектор Газа
 
 
