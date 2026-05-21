Лавров и глава МИД Таиланда обсудили защиту прав россиян в королевстве

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу обсудили по телефону в четверг защиту прав и интересов российских граждан, находящихся на территории королевства, сообщили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили наиболее актуальные вопросы развития российско-таиландских отношений, включая тематику защиты прав и интересов российских граждан, находящихся на территории Таиланда", - говорится в сообщении на сайте министерства.