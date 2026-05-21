Жителей Латвии возмутило появление украинских дронов над страной

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Латвии возмущены появлением украинских дронов в воздушном пространстве республики.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жители Латвии возмущаются появлением украинских дронов в воздушном пространстве республики, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.

Накануне в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги.

Одна из дискуссий по этому поводу развернулась в комментариях в Telegram-канале депутата Рижской думы Алексея Росликова.

"Пишу как житель Латгалии (области на востоке Латвии - ред.), у которого ребенок сидит в школе в подвале во время тревоги. НЕ надо тратить на оборону. Вид военных НЕ успокаивает, а угнетает. Тем более зная, что НАТО воюет не за городом, они всегда прикрываются людьми. Наше Травительство (от слова "травить" - ред.) собирается втянуть нас в войну, это уже понятно. Это с их согласия летают дроны в Латгалии. Но мы НЕ хотим этого", - возмутилась местная жительница по ником "Юлия Гр.".

"Хм, дрон - украинский... Что же НАТО молчит, где статья пятая. Или это не нападение, а так?" - пишет пользователь по имени Алексей.

Сообщество города Елгава в соцсетях Jelgava-Rīt опубликовало пост на тему "российских целей", которых якобы добивается Москва в отношении Прибалтики , раскручивая тему украинских дронов - запугать западное общество и добиться, чтобы Латвия и Прибалтика перестали оказывать помощь Украине . В комментариях читатели раскритиковали эти тезисы.

"И Латвия, и Украина признали, что беспилотники принадлежали Украине. Автор намеренно и целенаправленно занимается пропагандой и лжет",- прокомментировал пользователь Юрис Гусарс на латышском языке.

"Я считаю, что поддержку Украины следует прекратить. Мы, как граждане, должны выражать свое мнение об Украине более решительно... Украина лишь хочет втянуть нас в конфликт с Россией",- добавила пользователь Эвия Тетиня, также на латышском языке.

"В чем проблема с тем, чтобы сбивать эти беспилотники, если для этого не нужно много денег? Получается, что Министерство обороны вообще ничего не может организовать, оно неэффективно и будет неэффективным", - возмутился местный житель Висис Лелискаис.