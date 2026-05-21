11:32 21.05.2026 (обновлено: 11:35 21.05.2026)

Жителей Латвии возмутило появление украинских дронов над страной

© РИА Новости / Стрингер | Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
  • Жители Латвии возмущены появлением украинских дронов в воздушном пространстве республики.
  • Из-за воздушной тревоги, объявленной в восточных районах страны, пришлось прервать экзамены в школах и эвакуировать детей.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жители Латвии возмущаются появлением украинских дронов в воздушном пространстве республики, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.
Накануне в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги.
Одна из дискуссий по этому поводу развернулась в комментариях в Telegram-канале депутата Рижской думы Алексея Росликова.
"Пишу как житель Латгалии (области на востоке Латвии - ред.), у которого ребенок сидит в школе в подвале во время тревоги. НЕ надо тратить на оборону. Вид военных НЕ успокаивает, а угнетает. Тем более зная, что НАТО воюет не за городом, они всегда прикрываются людьми. Наше Травительство (от слова "травить" - ред.) собирается втянуть нас в войну, это уже понятно. Это с их согласия летают дроны в Латгалии. Но мы НЕ хотим этого", - возмутилась местная жительница по ником "Юлия Гр.".
"Хм, дрон - украинский... Что же НАТО молчит, где статья пятая. Или это не нападение, а так?" - пишет пользователь по имени Алексей.
Сообщество города Елгава в соцсетях Jelgava-Rīt опубликовало пост на тему "российских целей", которых якобы добивается Москва в отношении Прибалтики, раскручивая тему украинских дронов - запугать западное общество и добиться, чтобы Латвия и Прибалтика перестали оказывать помощь Украине. В комментариях читатели раскритиковали эти тезисы.
"И Латвия, и Украина признали, что беспилотники принадлежали Украине. Автор намеренно и целенаправленно занимается пропагандой и лжет",- прокомментировал пользователь Юрис Гусарс на латышском языке.
"Я считаю, что поддержку Украины следует прекратить. Мы, как граждане, должны выражать свое мнение об Украине более решительно... Украина лишь хочет втянуть нас в конфликт с Россией",- добавила пользователь Эвия Тетиня, также на латышском языке.
"В чем проблема с тем, чтобы сбивать эти беспилотники, если для этого не нужно много денег? Получается, что Министерство обороны вообще ничего не может организовать, оно неэффективно и будет неэффективным", - возмутился местный житель Висис Лелискаис.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
