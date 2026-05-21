В Латвии возмутились призывам привыкать к новой реальности из-за дронов ВСУ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор возмутился заявлениями властей республики, что нужно привыкать к "новой реальности", связанной с постоянной опасностью от украинских дронов.

Накануне в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель Центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги.

"Дети сидят в подземелье, в бомбоубежище и плачут… Глава кризисного центра как раз об этом говорит. Он говорит, что эти дроны, эти воздушные тревоги влияют на экономику, учебу, работу. Те самым он говорит, надо приспособиться к современным новым реалиям. То есть мы должны смириться. Мы должны привыкнуть, мы должны как дрессированные зверьки начать выполнять", - заявил Пагор в видеообращении в своем Telegram-канале. Его ролик назван "Нас готовят к "новой реальности".

Депутат признал, что человек может ко всему привыкнуть и приспособиться, но возникает вопрос, почему жители Латвии вообще должны привыкать к таким новым условиям жизни. "Почему мы должны приспосабливаться? Что случилось такое, почему мы должны приспосабливаться?" - возмутился Пагор.

По его словам, республику намерено готовят к противостоянию с Россией . "Они готовят нам другой сценарий. Чтобы мы привыкли к этим воздушным тревогам. К этим постоянным каким-то эвакуациям... Человек привыкает. Привыкает потом к разрушениям, к трупам и всему остальному... И закончить хочу фразой: Люди, будьте бдительны!" - призвал Пагор.

Во вторник Служба внешней разведки ( СВР ) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.