В Латвии возмутились призывам привыкать к новой реальности из-за дронов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2026
09:19 21.05.2026
Флаги страны на одной из улиц Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор возмутился заявлениями властей республики о том, что нужно привыкать к «новой реальности», связанной с постоянной опасностью от украинских дронов.
  • Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам России, планируя запускать беспилотники с территории прибалтийских государств.
  • МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста, напомнив, что власти Латвии опровергали заявления об их согласии на использование территории страны для ударов вглубь России.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор возмутился заявлениями властей республики, что нужно привыкать к "новой реальности", связанной с постоянной опасностью от украинских дронов.
Накануне в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель Центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги.
"Дети сидят в подземелье, в бомбоубежище и плачут… Глава кризисного центра как раз об этом говорит. Он говорит, что эти дроны, эти воздушные тревоги влияют на экономику, учебу, работу. Те самым он говорит, надо приспособиться к современным новым реалиям. То есть мы должны смириться. Мы должны привыкнуть, мы должны как дрессированные зверьки начать выполнять", - заявил Пагор в видеообращении в своем Telegram-канале. Его ролик назван "Нас готовят к "новой реальности".
Депутат признал, что человек может ко всему привыкнуть и приспособиться, но возникает вопрос, почему жители Латвии вообще должны привыкать к таким новым условиям жизни. "Почему мы должны приспосабливаться? Что случилось такое, почему мы должны приспосабливаться?" - возмутился Пагор.
По его словам, республику намерено готовят к противостоянию с Россией. "Они готовят нам другой сценарий. Чтобы мы привыкли к этим воздушным тревогам. К этим постоянным каким-то эвакуациям... Человек привыкает. Привыкает потом к разрушениям, к трупам и всему остальному... И закончить хочу фразой: Люди, будьте бдительны!" - призвал Пагор.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. После этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил об уходе в отставку.
