14:01 21.05.2026
В Латвии объявили воздушную тревогу из-за беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Латвии объявили возможную воздушную тревогу в трех районах на востоке.
  • Причиной тревоги стало нахождение над территорией Латвии как минимум одного беспилотника.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Латвии объявили в четверг возможную воздушную тревогу в трех районах на востоке из-за нахождения над территорией страны как минимум одного беспилотника.
"Подтверждаем, что в воздушном пространстве Латвии находится как минимум один беспилотный летательный аппарат... Сообщаем о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Лудзенском, Краславском и Резекненском районах", - сообщила пресс-служба латвийской армии в соцсети Х.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.
