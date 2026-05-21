В Латвии объявили воздушную тревогу из-за беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Латвии объявили возможную воздушную тревогу в трех районах на востоке.
- Причиной тревоги стало нахождение над территорией Латвии как минимум одного беспилотника.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Латвии объявили в четверг возможную воздушную тревогу в трех районах на востоке из-за нахождения над территорией страны как минимум одного беспилотника.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии.