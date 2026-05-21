Производитель опроверг информацию о приостановке проекта самолета «Ладога».

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета "Ладога" некорректна - подобные решения на текущей стадии не принимались, однако прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, производитель самолета).

« "Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" некорректна - на текущей стадии разработки подобные решения не принимались", - говорится в сообщении.

В УЗГА подчеркнули, что уже проводятся работы для обеспечения первого полета самолета "Ладога".

При этом сейчас прорабатывается возможность изменения самолета в грузовую версию. "С учетом высокой степени готовности самолета Ил-114 300 и ограниченного объема рынка подобных машин в настоящее время прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стапельная сборка первого опытного экземпляра самолета "Ладога" на заводе завершена в конце декабря 2025 года.