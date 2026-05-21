"Вкусвилл" прокомментировал ситуацию с доставкой заказа девушкой-курьером

Краткий пересказ от РИА ИИ Курьеры "Вкусвилла" могут самостоятельно оценить вес заказа до того, как согласиться на маршрут, заявили в компании.

"Вкусвилл" соблюдает требования законодательства и обеспечивает безопасные условия труда для курьеров-партнеров.

Курьеры могут поднимать заказ частями, что соответствует нормам трудового законодательства.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Курьеры видят вес заказа до того, как принять решение, соглашаться ли им на его выполнение, отказ не влечет за собой штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вкусвилла", прокомментировав ситуацию с доставкой тяжелого заказа девушкой-курьером.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что жительница Москвы написала жалобу в поддержку сети " Вкусвилл " после того, как ее заказ весом 11 килограмм привезла курьер-девушка. Покупательница по своему желанию помогла курьеру поднять заказ на этаж, но ее возмутили внутренние правила сети доставки.

"Мы работаем с курьерами-партнерами на гибких условиях: они могут самостоятельно принимать решение, какой заказ принять к доставке и оценить вес до того, как согласиться на маршрут. Правилами компании предусмотрено, что автоматическое распределение заказов не влияет на право партнера отказаться от конкретного заказа без каких-либо штрафов, если заказ ему не подходит", - сказали в компании.

Там подчеркнули, что курьеры могут поднимать заказ частями, в несколько подходов, что полностью соответствует нормам трудового законодательства РФ в части ограничений по подъему тяжестей.

"Вкусвилл" также отмечает, что соблюдает требования законодательства и внимательно следит за соблюдением безопасных условий труда для курьеров-партнеров и сотрудников.