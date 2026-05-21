Каменск-Уральский металлургический завод подал иск к "Русалу"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) подал иск в арбитражный суд Свердловской области к подразделению "Русала" - "Русал - Торговый дом" - на 4,8 миллиарда рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.