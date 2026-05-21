Каменск-Уральский металлургический завод подал иск к "Русалу"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) подал иск в арбитражный суд Свердловской области к подразделению "Русала" - "Русал - Торговый дом" - на 4,8 миллиарда рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Русалу", чтобы компания до 30 апреля изменила условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ. В компании заявили, что готовят комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке. ФАС продлила этот срок на месяц, до 29 мая.
Ближайшее заседание по иску на 4,8 миллиарда рублей пройдет 23 июня.
Как пояснил источник, знакомый с деталями иска, претензии связаны с завышением цен на внутреннем рынке.
РИА Новости направило запросы в КУМЗ и "Русал".
Ранее в мае ФАС и Минпромторг РФ предложили установить минимальный размер продажи первичного алюминия на биржевых торгах на уровне 10%. Согласно проекту приказа, этот механизм планируется ввести с 1 июня текущего года.
Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) - многопрофильная компания, выпускающая 70 тысяч наименований продукции из 150 алюминиевых и магниевых сплавов. КУМЗ почти полностью принадлежит АО "Алюминиевые продукты – холдинг", связанному с "Инвенсилом" и "Реновой".