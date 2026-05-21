В Краснодарском крае клонированная корова принесла первое потомство

Краткий пересказ от РИА ИИ Клонированная корова по кличке Звездочка в Краснодарском крае принесла здоровое потомство.

КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Клонированная корова по кличке Звездочка в Краснодарском крае принесла первое потомство, доказав способность клонированных животных к полноценному размножению, теленок родился здоровым, развивается в соответствии с возрастом, сообщили в группе компаний "Прогресс Агро".

"В группе компаний "Прогресс Агро" произошло событие, которое в мире биотехнологий называют важным подтверждением теории: клонированная корова по кличке Звездочка принесла здоровое потомство естественным путем. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края на свет появилась телочка весом 39 килограммов, которую назвали Дарена", - говорится в сообщении

В "Прогресс Агро" уточнили, что беременность и роды Звездочки прошли без осложнений, родившийся теленок чувствует себя хорошо и развивается в том же темпе, что и его ровесники.

По данным компании, сама Звездочка появилась на свет как точная генетическая копия коровы-рекордсменки, которая за одну лактацию давала до 18 тонн молока. Молоко Звездочки уже прошло лабораторные исследования: оно соответствует высшему сорту и по вкусу не отличается от обычного коровьего молока. Продуктивность Звездочки уже достигла уровня матери-рекордсменки.

В компании отметили, что рождение здорового потомства подтверждает способность клонированных животных к полноценному размножению. Результат этого эксперимента, как ожидается, поможет сохранить ценные генотипы высокопродуктивного скота. По словам директора ГК "Прогресс Агро" Дениса Серпицкого, эти наработки позволят и дальше развивать собственную генетическую программу для улучшения качества стада.