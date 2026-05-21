Глава МИД Кубы обвинил Рубио в попытке спровоцировать военную агрессию

МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио пытается спровоцировать военную агрессию против Кубы, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.
Он заявил, что Куба "не является и никогда не являлась угрозой национальной безопасности США", а главной причиной экономического кризиса на острове стало ужесточение американских санкций.
По словам Родригеса, Вашингтон в последние месяцы пытается "вызвать отчаяние населения и крах экономики" Кубы, в том числе ограничивая поставки топлива и усиливая экстерриториальный характер эмбарго.
Заявление кубинского министра последовало после серии жестких высказываний Рубио о ситуации на острове. Госсекретарь США заявил в четверг, что вероятность достижения договоренности с кубинскими властями "невелика", а также потребовал смены руководства страны и проведения свободных выборов. Кроме того, Рубио называл Кубу "несостоявшимся государством" и обвинял власти острова в использовании страны как платформы для иностранных разведывательных, военных и террористических операций.
Родригес в своем сообщении раскритиковал решение США сохранить Кубу в списке государств - спонсоров терроризма. По его словам, именно Соединенные Штаты "десятилетиями позволяли организовывать и осуществлять террористические действия против Кубы со своей территории".