Глава МИД Кубы обвинил Рубио в попытке спровоцировать военную агрессию - РИА Новости, 21.05.2026
22:03 21.05.2026
Глава МИД Кубы обвинил Рубио в попытке спровоцировать военную агрессию

Паррилья: Рубио лжет и пытается спровоцировать военную агрессию

© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил госсекретаря США Марко Рубио в попытке спровоцировать военную агрессию против Кубы.
  • Родригес заявил, что Куба не является угрозой национальной безопасности США, а экономический кризис на острове вызван ужесточением американских санкций.
  • Кубинский министр раскритиковал решение США сохранить Кубу в списке государств-спонсоров терроризма.
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио пытается спровоцировать военную агрессию против Кубы, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.
"Госсекретарь США вновь лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к кровопролитию кубинцев и американцев", - написал Родригес в соцсети X.
Он заявил, что Куба "не является и никогда не являлась угрозой национальной безопасности США", а главной причиной экономического кризиса на острове стало ужесточение американских санкций.
По словам Родригеса, Вашингтон в последние месяцы пытается "вызвать отчаяние населения и крах экономики" Кубы, в том числе ограничивая поставки топлива и усиливая экстерриториальный характер эмбарго.
Заявление кубинского министра последовало после серии жестких высказываний Рубио о ситуации на острове. Госсекретарь США заявил в четверг, что вероятность достижения договоренности с кубинскими властями "невелика", а также потребовал смены руководства страны и проведения свободных выборов. Кроме того, Рубио называл Кубу "несостоявшимся государством" и обвинял власти острова в использовании страны как платформы для иностранных разведывательных, военных и террористических операций.
Родригес в своем сообщении раскритиковал решение США сохранить Кубу в списке государств - спонсоров терроризма. По его словам, именно Соединенные Штаты "десятилетиями позволяли организовывать и осуществлять террористические действия против Кубы со своей территории".
В миреКубаСШАВашингтон (штат)Бруно Родригес ПаррильяМарко Рубио
 
 
