У Трампа есть различные варианты действий по Кубе, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2026
18:53 21.05.2026
У Трампа есть различные варианты действий по Кубе, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
  • Госсекретарь Марко Рубио заявил, что у президента США Дональда Трампа есть различные варианты действий в отношении Кубы.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа есть различные варианты действий в отношении Кубы, заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя возможное применение силы против острова.
"У президента всегда сохраняются варианты сделать все возможное для поддержки и защиты национальных интересов и национальной безопасности Соединенных Штатов", - сказал Рубио журналистам.
В среду власти США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. На фоне этого Трамп заявлял, что эскалации между США и Кубой не будет.
Вскоре после этого авианосная ударная группа ВС США Nimitz вошла в Карибское море. В группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.
