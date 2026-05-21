Блокада Кубы со стороны США носит беспрецедентный характер, заявил Песков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Блокада Кубы со стороны США носит беспрецедентный характер и несет катастрофические последствия для простых кубинцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сама по себе блокада острова носит беспрецедентный характер, беспрецедентный характер имеют катастрофические гуманитарные последствия этой блокады для простых людей на острове", - сказал Песков журналистам.
С начала 2026 года Вашингтон резко ужесточил экономическое давление на Гавану. В январе президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы нацбезопасности США со стороны Кубы и разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а в мае подписал указ о санкциях против иностранных банков за транзакции в интересах заблокированных Вашингтоном лиц.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 мая о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США. Это, по его словам, направлено на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей на минувшей неделе выразил готовность Москвы оказывать поддержку Гаване в ее требовании о прекращении американской экономической блокады острова. По словам Лаврова, Россия также готова оказывать Кубе политико-дипломатическую и материальную поддержку и полностью солидарна с кубинским народом.