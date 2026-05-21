МИД оценил попытки США затянуть "санкционную петлю" вокруг Кубы
11:18 21.05.2026 (обновлено: 11:28 21.05.2026)
МИД оценил попытки США затянуть "санкционную петлю" вокруг Кубы

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаги Кубы и США в Гаване
  • Мария Захарова заявила, что попытки США затянуть "санкционную петлю" вокруг Кубы отражают нетерпимость Вашингтона к инакомыслию.
  • Введенные в начале мая новые санкции против компаний, ведущих бизнес на Кубе, являются витком политики давления с целью "экономического удушения" острова.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Попытки США затянуть "санкционную петлю" вокруг Кубы отражают нетерпимость Вашингтона к инакомыслию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки администрации Белого дома затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с многолетней торговой, экономической, финансовой, гуманитарной, а в последнее время еще и топливо-энергетической блокадой являются прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, введенные в начале мая новые санкции против компаний, ведущих бизнес на Кубе – это очередной виток политики давления с целью "экономического удушения" острова.
