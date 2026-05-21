15:08 21.05.2026 (обновлено: 15:56 21.05.2026)
В Керчи задержали украинского шпиона, планировавшего теракт в Крыму

  • В Керчи задержали 32-летнего жителя, планировавшего теракт в Крыму.
  • Мужчину завербовали спецслужбы Украины, он прошел обучение по обращению со взрывными устройствами через интернет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Задержан завербованный спецслужбами Украины 32-летний житель города Керчи, планировавший теракт в Крыму, ему назначены принудительные меры медицинского характера, сообщает пресс-служба УФСБ России по ФСВНГ.
Ранее сообщалось, что предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории города Керчи в Крыму.
"Установлено, что 32-летний житель города Керчи, завербованный спецслужбами Украины, прошел обучение посредством сети интернет обращению со взрывными устройствами. По указанию куратора мужчина приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их в своей квартире в специально оборудованном тайнике", - говорится в сообщении.
В отношении фигуранта, по данным спецслужб, было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).
"Преступление не было доведено до конца по причине задержания гражданина сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и принял решение о назначении принудительных мер медицинского характера", - рассказали в ведомстве.
