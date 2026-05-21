Рейтинг@Mail.ru
Кремль не располагает данными о заблокированных в Ормузе моряках из России - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 21.05.2026 (обновлено: 13:37 21.05.2026)
Кремль не располагает данными о заблокированных в Ормузе моряках из России

Песков: Кремль не располагает данными о заблокированных в Ормузе моряках из РФ

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль не располагает информацией о якобы заблокированных в Ормузе российских моряках, заявил Дмитрий Песков.
  • Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что около 20 моряков из России заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе.
  • Песков отметил, что обычно о подобных ситуациях становится известно через систему сообщений от судовладельцев.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы заблокированных в Ормузском проливе российских моряках, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Раннее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке: "у них заканчиваются еда и вода, но никто не спешит их эвакуировать".
Пресс-секретаря спросили, известно ли в Кремле о российских моряках, которые оказались заложниками блокады в Ормузском проливе.
«
"Нет, ничего не известно. Мы такой информацией не располагаем. Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев, наш Минтранс получает. Но мы не располагаем сейчас такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
Спутниковый снимок Ормузского пролива. - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Иране заявили, что не пропустят американское вооружение через Ормуз
13 мая, 16:58
 
В миреОрмузский проливПерсидский заливБлижний ВостокДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала