Кремль не располагает данными о заблокированных в Ормузе моряках из России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы заблокированных в Ормузском проливе российских моряках, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Раннее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке: "у них заканчиваются еда и вода, но никто не спешит их эвакуировать".
Пресс-секретаря спросили, известно ли в Кремле о российских моряках, которые оказались заложниками блокады в Ормузском проливе.
"Нет, ничего не известно. Мы такой информацией не располагаем. Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев, наш Минтранс получает. Но мы не располагаем сейчас такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.