Финансист предупредила о рисках кредитов с плавающей ставкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кредиты с плавающей ставкой привлекают низким первым процентом, но несут серьезные риски, рассказала финансист Ивановская.
- По оценке Банка России, применение плавающих ставок по кредитам несет риски роста долговой нагрузки граждан и их неплатежеспособности при повышении ставок.
- ЦБ считает, что кредиты с плавающей ставкой стоит давать только заемщикам с большим запасом по долговой нагрузке, обычным гражданам лучше выбирать фиксированную ставку.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Кредиты с плавающей ставкой привлекают низким первым процентом, но несут серьезные риски. Об этом агентству “Прайм” рассказала доцент Финансового университета Жанна Ивановская.
Такие кредиты выдают не под фиксированный процент, а с привязкой к ключевой ставке ЦБ или ставке Mosprime. Если ставка падает, кредит становится выгоднее. Если растет, ежемесячные платежи могут стать непосильными.
"По оценке Банка России, применение плавающих ставок по кредитам несет риски роста долговой нагрузки граждан и их неплатежеспособности при повышении ставок", — предупредила финансист.
ЦБ считает, что такие кредиты стоит давать только заёмщикам с большим запасом по долговой нагрузке. Обычным гражданам лучше выбирать фиксированную ставку — она предсказуема и безопаснее. Плавающая ставка подходит лишь тем, кто уверен в долгосрочной стабильности или снижении ключевой ставки, заключила Ивановская.