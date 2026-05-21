Краснодарский край активно готовится к летнему сезону, заявил глава региона

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Прибрежные города Краснодарского края активно готовятся к летнему сезону, меняют схему размещения объектов и обучают спасателей, рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Все прибрежные города активно готовятся к лету, обновляют схемы размещения объектов на пляжах и обучают спасателей. Песчаные пляжи восстанавливают завозом дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 сантиметров", - сообщает интернет-портал NEWS.ru со ссылкой на Кондратьева.
Губернатор также отметил, что в Анапе из опасной зоны вывели восемь галечных пляжей.
"По информации Роспотребнадзора, пробы воды и грунта там соответствуют всем санитарным нормам", - сказал глава региона, его слова приводит портал.