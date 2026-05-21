МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Международный конгресс по редким металлам, материалам и технологиям "РЕДМЕТ-2026" стартовал в Москве на базе РТУ МИРЭА, сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

Организатором события выступило АО "Гиредмет" (входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом"). Площадка объединила более 750 участников из 20 стран мира, включая ученых, представителей органов власти, топ-менеджмент промышленных корпораций и инжиниринговых компаний. В работе конгресса принимают участие делегаты из России, Индии, Китая, Казахстана, Республики Корея, Монголии, Белоруссии, ЮАР и других стран. Крупнейшая иностранная делегация представлена Индией (более 100 участников), включая представителей министерств стали, электроники и горнодобывающей промышленности.

Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв в своем видеообращении к делегатам "РЕДМЕТ-2026" рассказал о большой работе по развитию редкоземельной отрасли в целях обеспечения технологического суверенитета России.

"Росатом принимает активное участие в развитии редкоземельной отрасли в стране. Мы восстанавливаем производство РЗМ на Соликамском магниевом заводе. Модернизируем обогатительную фабрику на Ловозерском горно-обогатительном комбинате. Создаем перерабатывающий кластер в Якутии. Совсем скоро в Глазове начнет работу первое в стране крупнотоннажное производство постоянных редкоземельных магнитов. Рассчитываем, что наши усилия позволят добиться решения стратегической задачи: снизить зависимость нашей страны от экспорта РЗМ и обеспечить промышленность отечественными ресурсами", – приводит пресс-служба Росатома слова Лихачёва.

© Фото : АО "Гиредмет" Международный конгресс "РЕДМЕТ‑2026" открылся в Москве © Фото : АО "Гиредмет" Международный конгресс "РЕДМЕТ‑2026" открылся в Москве

В свою очередь, директор АО "Гиредмет" Андрей Голиней напомнил об исторической преемственности конгресса.

"Конгресс "РЕДМЕТ‑2026" – преемник серии научных семинаров "Сажинские чтения" и трех международных научно-практических конференций, на которых рассматривались актуальные вопросы развития отрасли, определялись перспективы ее развития и сферы применения в смежных областях промышленности. В настоящее время отрасль редких и редкоземельных металлов претерпевает глобальную трансформацию, требующую новых подходов к развитию стратегического партнерства и международного сотрудничества в развитии технологий "замкнутого цикла" – от добычи, переработки, извлечения до конечных продуктов. Конгресс призван стать крупнейшей площадкой для конструктивного диалога фундаментальной и прикладной науки, государственной власти и реального сектора экономики по наиболее актуальным проблемам редкоземельной отрасли", – сказал Голиней.

В день открытия состоялись три международные панельные дискуссии. Первая сессия была посвящена роли редкоземельных металлов в энергетическом переходе и устойчивом развитии. Вторая дискуссия – Ангаро-Енисейскому кластеру как интеграционной платформе новой технологической и экономической политики Российской Федерации. Участники третьей панели обсудили задачи опережающей подготовки кадров для отрасли редких и редкоземельных металлов.

Ключевым событием первого дня стала церемония вручения медалей имени академика Н.П. Сажина "За вклад в развитие науки и технологий в области редких и редкоземельных металлов". Завершили программу дня пленарные доклады по ключевым научно-технологическим направлениям.

© Фото : АО "Гиредмет" Международный конгресс "РЕДМЕТ‑2026" открылся в Москве © Фото : АО "Гиредмет" Международный конгресс "РЕДМЕТ‑2026" открылся в Москве

Работа конгресса продолжится по четырем параллельным трекам, которые охватывают полный технологический цикл – от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции. В программе второго и третьего дней конгресса также запланированы панельные дискуссии "Материалы и компоненты высокотехнологичных отраслей. Роль цифрового проектирования и ИИ" и "Новая география редких и редкоземельных металлов: технологический суверенитет, глобальные цепочки и шестой технологический уклад". Состоятся круглые столы по синхротронным исследованиям материалов на основе РМ и РЗМ, а также экспертная сессия по экономике критических металлов.

Для гостей работает специализированная выставка, где представлены технологии, оборудование и услуги ведущих компаний и научных центров.