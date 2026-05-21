Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, можно ли простудиться из-за кондиционера - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 21.05.2026
Врач рассказал, можно ли простудиться из-за кондиционера

Врач Калюжин: грязный кондиционер может повысить риск подхватить простуду

© iStock.com / AnchiyДевушка охлаждается под кондиционером
Девушка охлаждается под кондиционером - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© iStock.com / Anchiy
Девушка охлаждается под кондиционером . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кондиционер сам по себе не является причиной простудных заболеваний, но грязные фильтры и длительное охлаждение могут повысить риск заболеть ОРВИ, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
  • Регулярное очищение фильтров и своевременное обслуживание кондиционера могут снизить вероятность заболевания.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кондиционер не может стать причиной простуды сам по себе, но грязные фильтры и длительное охлаждение могут повысить шанс заболеть, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
"Сам по себе кондиционер не является причиной простудных заболеваний. Основными возбудителями остаются вирусы и бактерии, передающиеся воздушно-капельным путем", - сказал Калюжин "Газете.Ru".
Установка кондиционера - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать кондиционер
17 июля 2025, 03:17
При этом, по его словам, кондиционеры могут создавать условия для распространения инфекций и вирусов.
"Во-первых, при длительном воздействии холодного воздуха и резких перепадах температуры снижается местная защита слизистых оболочек дыхательных путей", - уточнил эксперт.
Он подчеркнул, что ослабление защиты может повысить риск заражения ОРВИ.
"Во-вторых, плохо обслуживаемые кондиционеры способны накапливать пыль, грибки и микроорганизмы. При нарушении санитарного обслуживания аэрозольные частицы могут распространяться по помещению вместе с воздушными потоками. В закрытых пространствах это повышает риск передачи инфекций, особенно при высокой скученности людей", - пояснил врач.
Калюжин отметил, что снизить вероятность заболевания можно с помощью регулярного очищения фильтров и своевременного обслуживания кондиционера, а также за счет контроля над силой вентиляции.
Женщина обрабатывает рабочий стол - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от респираторных инфекций
2 января, 03:01
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала