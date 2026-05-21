Врач рассказал, можно ли простудиться из-за кондиционера

Регулярное очищение фильтров и своевременное обслуживание кондиционера могут снизить вероятность заболевания.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кондиционер не может стать причиной простуды сам по себе, но грязные фильтры и длительное охлаждение могут повысить шанс заболеть, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

"Сам по себе кондиционер не является причиной простудных заболеваний. Основными возбудителями остаются вирусы и бактерии, передающиеся воздушно-капельным путем", - сказал Калюжин "Газете.Ru"

При этом, по его словам, кондиционеры могут создавать условия для распространения инфекций и вирусов.

"Во-первых, при длительном воздействии холодного воздуха и резких перепадах температуры снижается местная защита слизистых оболочек дыхательных путей", - уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что ослабление защиты может повысить риск заражения ОРВИ.

"Во-вторых, плохо обслуживаемые кондиционеры способны накапливать пыль, грибки и микроорганизмы. При нарушении санитарного обслуживания аэрозольные частицы могут распространяться по помещению вместе с воздушными потоками. В закрытых пространствах это повышает риск передачи инфекций, особенно при высокой скученности людей", - пояснил врач.