ЕС должен выплатить России компенсацию, заявил финский политик
02:24 21.05.2026
ЕС должен выплатить России компенсацию, заявил финский политик

Мема: ЕС должен выплатить РФ миллиардные компенсации за прокси-войну

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что ЕС должен выплатить России миллиардные компенсации за финансирование прокси-войны против нее.
  • По мнению Арманд Мема, на данный момент выплата компенсаций практически невозможна из-за коррупции в руководстве ЕС.
  • Армандо Мема добавил, что в Европе сейчас нет лидера, способного признать ошибку в отношении России и восстановить диалог с ней.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЕС должен выплатить России миллиардные компенсации за прокси-войну на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"ЕС должен выплатить компенсацию России за финансирование прокси-войны против нее, и речь о миллиардах", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что на данный момент это практически невозможно.
"Руководство ЕС в основном коррумпировано, и на сегодняшний день в Европе нет лидера, который мог бы понять историческую ошибку, которую мы совершили в отношении России, и восстановить диалог с ней", - сказал он.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
