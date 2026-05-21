Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема считает, что ЕС должен выплатить России миллиардные компенсации за финансирование прокси-войны против нее.
- По мнению Арманд Мема, на данный момент выплата компенсаций практически невозможна из-за коррупции в руководстве ЕС.
- Армандо Мема добавил, что в Европе сейчас нет лидера, способного признать ошибку в отношении России и восстановить диалог с ней.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЕС должен выплатить России миллиардные компенсации за прокси-войну на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик добавил, что на данный момент это практически невозможно.
"Руководство ЕС в основном коррумпировано, и на сегодняшний день в Европе нет лидера, который мог бы понять историческую ошибку, которую мы совершили в отношении России, и восстановить диалог с ней", - сказал он.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.