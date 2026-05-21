Врач рассказала, сколько кофе можно пить в жару

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Не более одной чашки кофе в день можно выпивать в жару из-за мочегонного эффекта, а людям с хроническими заболеваниями лучше полностью исключить этот напиток, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

"Кофеин обладает мочегонным эффектом, а в жару организм и так теряет много жидкости, поэтому кофейных напитков лучше выпивать не более одной чашки в день, а людям с хроническими заболеваниями рекомендовано полностью исключить кофе", - сказала Косенкова.