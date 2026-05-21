Роспотребнадзор рассказал, что можно потребовать за некачественный клининг

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Потребитель за некачественный клининг вправе потребовать устранить недостатки или возместить расходы, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Если клининг был проведен некачественно, или повреждено ваше имущество, вы имеете право потребовать безвозмездного устранения недостатков, уменьшения цены, повторного выполнения работы за счет организации, возмещения расходов по устранению недостатков", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор подчеркнул, что клининговая компания должна оказать услугу в срок, установленный договором. Если же дедлайн был нарушен, потребитель вправе назначить исполнителю новый срок, поручить оказание услуги третьим лицам, потребовать возмещения понесенных расходов и/или уменьшения цены, отказаться от услуги и расторгнуть договор, уточнило ведомство.