09:20 21.05.2026
Роспотребнадзор рассказал, что можно потребовать за некачественный клининг

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потребитель за некачественный клининг вправе потребовать устранить недостатки или возместить расходы.
  • Если клининговая компания не укладывается в срок, установленный договором, потребитель может назначить новый срок, поручить оказание услуги третьим лицам, потребовать возмещения расходов и/или уменьшения цены, отказаться от услуги и расторгнуть договор.
  • При нарушении времени начала и/или окончания уборки потребитель может потребовать выплаты неустойки в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Потребитель за некачественный клининг вправе потребовать устранить недостатки или возместить расходы, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Если клининг был проведен некачественно, или повреждено ваше имущество, вы имеете право потребовать безвозмездного устранения недостатков, уменьшения цены, повторного выполнения работы за счет организации, возмещения расходов по устранению недостатков", - говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор подчеркнул, что клининговая компания должна оказать услугу в срок, установленный договором. Если же дедлайн был нарушен, потребитель вправе назначить исполнителю новый срок, поручить оказание услуги третьим лицам, потребовать возмещения понесенных расходов и/или уменьшения цены, отказаться от услуги и расторгнуть договор, уточнило ведомство.
При нарушении времени начала и/или окончания уборки потребитель может потребовать выплаты неустойки в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки, добавил Роспотребнадзор.
