Роспотребнадзор назвал опасные виды клещей, которые обитают в России
03:56 21.05.2026
Роспотребнадзор назвал опасные виды клещей, которые обитают в России

РИА Новости: самыми опасными для россиян клещами являются лесной и таежный

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесной, таежный и собачий клещи представляют наибольшие эпидемиологические риски для россиян.
  • В южных регионах России встречаются клещи рода Hyalomma, которые могут переносить вирус лихорадки Крым-Конго.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лесной, таежный и собачий клещи представляют наибольшие эпидемиологические риски для россиян, рассказал РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"На территории России наибольшее эпидемиологическое значение в качестве переносчиков опасных для человека инфекций имеют европейский лесной клещ, таежный клещ и луговой (собачий) клещ", - сказал Лебедев.
Эксперт добавил, что в южных регионах страны - в Крыму, на Кубани и в Ростовской области - встречаются клещи рода Hyalomma, которые могут также переносить вирус лихорадки Крым-Конго.
ОбществоРоссияРеспублика КрымРостовская областьМихаил ЛебедевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
