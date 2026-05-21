Роспотребнадзор назвал опасные виды клещей, которые обитают в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лесной, таежный и собачий клещи представляют наибольшие эпидемиологические риски для россиян.
- В южных регионах России встречаются клещи рода Hyalomma, которые могут переносить вирус лихорадки Крым-Конго.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лесной, таежный и собачий клещи представляют наибольшие эпидемиологические риски для россиян, рассказал РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Эксперт добавил, что в южных регионах страны - в Крыму, на Кубани и в Ростовской области - встречаются клещи рода Hyalomma, которые могут также переносить вирус лихорадки Крым-Конго.