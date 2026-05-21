В МИД КНР ответили на вопрос о строительстве "Силы Сибири — 2"
10:49 21.05.2026 (обновлено: 10:51 21.05.2026)
© Getty Images / VCG — Рабочие на строительной площадке китайского участка газопровода "Сила Сибири"
Рабочие на строительной площадке китайского участка газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
  • Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.
  • По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику.
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири-2".
"Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - сказал Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что "Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, постоянно углубляя практическое сотрудничество между двумя странами".
