В МИД КНР ответили на вопрос о строительстве "Силы Сибири — 2"

ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири-2".