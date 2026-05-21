России и Китаю надо следовать тенденции мирного развития, заявили в МИД КНР

ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. России и КНР нужно следовать тенденции мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества для содействия более качественному развитию отношений, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.