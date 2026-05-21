В МИД КНР подчеркнули необходимость стратегической поддержки с Россией

ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. России и Китаю необходимо укреплять политическое взаимное доверие и оказывать друг другу твердую стратегическую поддержку, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"(РФ и КНР следует - ред.) укреплять политическое взаимное доверие более высокого качества и оказывать друг другу стратегическую поддержку", - заявил Го Цзякунь, комментируя итоги визита президента РФ Владимира Путина в КНР.