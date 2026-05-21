- МИД КНР заявил о готовности реализовывать договоренности вместе с Россией.
- Го Цзякунь заявил о необходимости укрепления основы взаимного доверия между двумя странами и обогащения сотрудничества.
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией реализовывать достигнутые главами двух стран договоренности и обогащать сотрудничество, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай готов работать вместе с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, в полной мере использовать исторические возможности для дальнейшего укрепления основы взаимного доверия между двумя странами и обогащения сотрудничества", - заявил Го Цзякунь, комментируя итоги визита президента РФ Владимира Путина в КНР.