Посольство КНР прокомментировало публикации СМИ о продаже оружия Тайваню

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая – РИА Новости. Китай выступает против продажи США оружия Тайваню, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя публикации СМИ о том, что Пекин якобы затягивает согласование визита высокопоставленного чиновника Пентагона из-за возможного пакета вооружений Штатов для Тайваня.
Издание Financial Times со ссылкой на источник ранее написало, что Пекин якобы затягивает согласование визита замглавы Пентагона Элбриджа Колби из-за возможной продажи Штатами оружия Тайваню. По данным издания, "Китай дал понять, что не может одобрить визит, пока (президент США Дональд) Трамп не решит, как он будет действовать в отношении пакета вооружений".
"Я не знаком с конкретной ситуацией, которую вы упомянули. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай решительно выступает против продажи США оружия тайваньскому региону Китая. Эта позиция является последовательной, четкой и твердой", – сказал РИА Новости официальный представитель китайской дипмиссии в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.