Посольство КНР прокомментировало публикации СМИ о продаже оружия Тайваню

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая – РИА Новости. Китай выступает против продажи США оружия Тайваню, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя публикации СМИ о том, что Пекин якобы затягивает согласование визита высокопоставленного чиновника Пентагона из-за возможного пакета вооружений Штатов для Тайваня.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.