19:34 21.05.2026
Украина может ввести мобилизацию 18-летних, заявил эксперт

Сотрудник военкомата. Архивное фото
  • Эксперт Евгений Михайлов заявил, что на Украине может быть снижен возрастной ценз мобилизации до 18 лет.
  • По словам эксперта, Запад требует от Киева усилить мобилизацию населения в обмен на транши.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Киевский режим в ближайшее время пойдет на снижение возрастного ценза мобилизации до 18 лет, так как все остальные варианты исчерпаны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
"Снижение возрастного ценза на мобилизацию 18-летних на Украине не за горами. Западу необходимо чтобы режим Зеленского продержался бы ещё хотя бы два года для того, чтобы подготовиться конфликту с Россией и именно поэтому кредитные требования ЕС к Украине ужесточаются, фактически обязуя Киев усилить мобилизацию населения в обмен на транши. Снижение возрастного ценза не только до 18 лет уже не за горами, так как большая часть призванных солдат либо погибла, либо сбежала", - отметил эксперт.
По его словам, на этом фоне Зеленский в желании сохранить власть усиливает акцент на ведении террористической войны против исключительно мирного населения России в глубине ее территорий и приграничье.
"Любая подобная атака с жертвами подаётся как очередная победа ВСУ на том или ином участке боевых действий. Именно Зеленский даёт прямые указания своим террористам на атаки школ, детских садов и прочие социальные объекты на территории России. И его западные партнеры радостно улыбаются и требуют больше крови. Киевская марионетка уже давно не понимает, где грань между войной и терроризмом. Все средства хороши лишь бы сохранить власть и деньги", - сказал аналитик.
Первоначально на Украине мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
