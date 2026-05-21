Киев открыто радуется охоте боевиков ВСУ на россиян, заявила Захарова

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Киевский режим открыто радуется охоте украинских боевиков из ВСУ на мирных жителей России, ударам по жилым домам и социальным объектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, Владимир Зеленский цинично хвалится перед зарубежными спонсорами проведенными терактами и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
"За это за все они будут наказаны. Те, кто совершают эти теракты. Это не просто преступления, это террористическая деятельность, которую спонсируют западники", - подчеркнула она.
Как заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по мирному населению и гражданским объектам России. Дипломат подчеркивал, что удары по мирному населению нужны киевскому режиму, чтобы сместить внимание со своих проигрышей на поле боя.