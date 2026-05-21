Захарова прокомментировала планы Киева вернуть прах украинских нацистов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Киевский режим, который намеревается "вернуть домой" прах украинских нацистов, выдаваемых за национальных героев, такими темпами скоро дойдет и до Степана Бандеры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захарова привела цитату из видеообращения Владимира Зеленского, в котором он сказал, что "моральный долг Киева - вернуть домой прах украинских героев разных лет, которые защищали идею независимости, боролись ради государственности Украины и были захоронены за ее пределами".
"Ничего, что они людей еще убивали по национальному признаку? Забыл, видимо, об этом сказать Зеленский. Я абсолютно уверена, что такими темпами скоро очередь дойдет и до переноса останков Степана Бандеры на Украину. Но самое главное. Не просто совет, а настоятельное требование киевскому режиму: вы про (ветерана СС Ярослава - ред.) Гуньку не забудьте", - сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что на Украине мемориалы подлинным историческим и культурным деятелям уничтожаются, при этом "коллаборационистской швали не только устанавливаются какие-то мемориальные доски, а собираются их останки по всему миру и они по сути становятся новыми мощами, на которые украинцев будут заставлять молиться".
Создавая этот ложный пантеон, киевский режим пытается поднять боевой дух в армии и лжепатриотизм, отметила Захарова.
