ВСУ обстреляли Курскую область 138 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ обстреляли Курскую область из артиллерии 138 раз за сутки.
- Украинские БПЛА трижды атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.
- В результате атаки украинского дрона на Глушковский район 18 мая скончалась мирная жительница.
КУРСК, 21 мая – РИА Новости. ВСУ обстреляли Курскую область из артиллерии 138 раз за сутки, украинские БПЛА трижды атаковали регион с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
"Всего в период с 09.00 20 мая до 09.00 21 мая сбито 76 вражеских беспилотников различного типа. 138 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал об оперативной обстановке глава региона на платформе "Макс".
Хинштейн рассказал, что в течение суток в больнице скончалась мирная жительница, которая получила ранения в результате атаки украинского дрона на Глушковский район 18 мая.
Губернатор добавил, что в результате атак в поселке Селекционный Льговского района поврежден фасад здания котельной, фасад амбара, в здании администрации посечено остекление. Также оказались выбиты окна в многоквартирном доме и произошло частичное возгорание кровли ангара.
