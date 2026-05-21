В Саудовской Аравии не выявили заболевания хантавирусом у паломников

ДОХА, 21 мая - РИА Новости. Случаи заболевания хантавирусом не выявлены в Саудовской Аравии, в том числе среди паломников на хадже, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения королевства.
"В королевстве не выявлено ни одного подтвержденного или предполагаемого случая заболевания. Общее состояние паломников является удовлетворительным и постоянно отслеживается", - отметили в Минздраве.
В ведомстве указали, что управление по охране здоровья населения королевства отслеживает развитие ситуации, связанной со вспышкой хантавируса, в координации с затронутыми странами и международными организациями, при этом власти считают, что хантавирус не представляет серьезной угрозы для здоровья населения и паломников.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после оно с членами экипажа направилось в Роттердам.