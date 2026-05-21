Врач назвал причину вспышек хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ Вспышки хантавируса возникают циклически и связаны с ростом популяции диких грызунов.

Рост популяции грызунов зависит от климатических условий и доступности пищи.

Чем больше численность грызунов — природных резервуаров вируса, тем выше риск заражения хантавирусом для людей.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вспышки хантавируса возникают циклически и напрямую связаны с ростом популяции диких грызунов, на который влияют климатические условия и доступность пищи, рассказал РИА Новости директор по здравоохранению Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Джованни Каттоли.

"Европе, Азии и По словам итальянского врача, хантавирусы уже циркулируют в популяциях диких грызунов в Америке Африке . При этом в разных регионах есть разные типы вируса, циркулирующие в определенных видах грызунов - например, встречающийся в Южной Америке андский вариант не распространен в Европе.

"Распространение вируса в этих резервуарных популяциях циклически увеличивается и связано с количеством животных, которые служат природными резервуарами инфекции, а их численность, в свою очередь, связана с климатическими условиями и доступностью пищи", - объяснил Каттоли возникновение вспышек хантавируса.

Следовательно, как отметил директор по здравоохранению, чем больше численность грызунов, являющихся природными резервуарами вируса, тем больше распространение хантавируса в популяции животных и тем выше риск заражения для людей.