04:38 21.05.2026
Врач назвал причину вспышек хантавируса

Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
  • Вспышки хантавируса возникают циклически и связаны с ростом популяции диких грызунов.
  • Рост популяции грызунов зависит от климатических условий и доступности пищи.
  • Чем больше численность грызунов — природных резервуаров вируса, тем выше риск заражения хантавирусом для людей.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вспышки хантавируса возникают циклически и напрямую связаны с ростом популяции диких грызунов, на который влияют климатические условия и доступность пищи, рассказал РИА Новости директор по здравоохранению Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Джованни Каттоли.
По словам итальянского врача, хантавирусы уже циркулируют в популяциях диких грызунов в Америке, Европе, Азии и Африке. При этом в разных регионах есть разные типы вируса, циркулирующие в определенных видах грызунов - например, встречающийся в Южной Америке андский вариант не распространен в Европе.
"Распространение вируса в этих резервуарных популяциях циклически увеличивается и связано с количеством животных, которые служат природными резервуарами инфекции, а их численность, в свою очередь, связана с климатическими условиями и доступностью пищи", - объяснил Каттоли возникновение вспышек хантавируса.
Следовательно, как отметил директор по здравоохранению, чем больше численность грызунов, являющихся природными резервуарами вируса, тем больше распространение хантавируса в популяции животных и тем выше риск заражения для людей.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
