18:55 21.05.2026 (обновлено: 19:12 21.05.2026)
МИД России прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро

МИД РФ назвал обвинения США в адрес Рауля Кастро попыткой оправдать давление

© AP Photo / Ismael Francisco
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России считает обвинения США в адрес Рауля Кастро попыткой придать видимость легитимности давлению на Гавану с целью смены власти на Кубе.
  • Авианосная ударная группа ВС США Nimitz вошла в Карибское море.
  • В МИД России подчеркнули, что действия США могут быть восприняты как демонстрация возможности вооруженной интервенции в отношении Кубы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обвинения США в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро - это попытка придать видимость легитимности давлению на Гавану с неприкрытой целью смены власти на Кубе, напрашивается аналогия с Венесуэлой, заявили в четверг в российском МИД.
В среду власти США выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. На фоне этого президент США Дональд Трамп заявлял, что эскалации между США и Кубой не будет. Вскоре после этого авианосная ударная группа ВС США Nimitz вошла в Карибское море. В группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.
"Спустя 30 лет после этого инцидента его пытаются использовать для придания видимости легитимности беспрецедентному давлению на кубинское руководство с неприкрытой целью смены власти в стране и установления контроля над ней. Для усиления этого нажима в Карибский бассейн прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц", - гоовристя в комментарии на сайте ведомства.
"Похоже, специально делается всё, чтобы показать возможность вооружённой интервенции в отношении Кубы. Аналогии с январскими событиями в Венесуэле напрашиваются", - подчеркнули в МИД.
РоссияСШАКубаРауль КастроДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
