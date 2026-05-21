Рейтинг@Mail.ru
Работница ювелирного салона попыталась калькулятором остановить грабителей - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 21.05.2026 (обновлено: 09:39 21.05.2026)
Работница ювелирного салона попыталась калькулятором остановить грабителей

В Приморье работница ювелирного салона бросила в грабителей калькулятор

© Прокуратура Приморского края/TelegramРаботница кидает в грабителя калькулятор в ювелирном салоне Приморском крае
Работница кидает в грабителя калькулятор в ювелирном салоне Приморском крае - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Работница кидает в грабителя калькулятор в ювелирном салоне Приморском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестный ограбил ювелирный салон в Уссурийске Приморского края, пока его сообщница делала вид, что выбирает украшения.
  • Работница магазина бросила калькулятор в похитителей.
  • Ущерб магазину составил около 2 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Неизвестный ограбил ювелирный салон в Уссурийске Приморского края, пока его сообщница делала вид, что выбирает украшения, работница магазина не растерялась и попыталась остановить похитителей попавшимся под руку калькулятором, следует из видео, опубликованного региональной прокуратурой.
"Установлено, что вечером 20 мая 2026 года в одном из ювелирных магазинов в торговом центре по улице Плеханова, пока женщина делала вид, что выбирает украшения, в помещение забежал её сообщник. Мужчина разбил витрину металлическим предметом, похитил планшет с золотыми изделиями, после чего злоумышленники скрылись", - говорится в сообщении.
На видео с камер наблюдения можно заметить, как работница магазина не растерялась и бросила калькулятор в похитителей.
Ущерб магазину составил около 2 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Прокуратура взяла на контроль его расследование. Устанавливаются причастные к преступлению.
Полицейские поблагодарили подростков, которые пресекли грабеж и задержали ранее судимого подозреваемого в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Чувашии двое подростков спасли женщину от грабителя
25 декабря 2025, 17:44
 
ПроисшествияУссурийскПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала