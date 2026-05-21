В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 21.05.2026
14:42 21.05.2026
В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Наручники на руках. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Калининградской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену.
  • Мужчина расклеивал агитационные листовки и наблюдал за военными кораблями в Балтийском море, сообщая сведения иностранной организации.
  • Прокуратура Калининградской области поддержала государственное обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена).
КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининградской области к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, он наблюдал за военными кораблями в Балтийском море и расклеивал агитационные листовки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В суде установлено, что мужчина установил контакт с представителями иностранной организации, действующей против безопасности РФ. По заданию организации он размещал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывом вступать в ее ряды. Кроме того, вел наблюдение за акваторией Балтийского моря с целью обнаружения военных кораблей и сообщал полученные сведения представителям иностранной организации.
Прокуратура Калининградской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Гурьевска. Он признан судом виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена).
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.
