В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену

КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининградской области к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, он наблюдал за военными кораблями в Балтийском море и расклеивал агитационные листовки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.