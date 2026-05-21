Истребитель ВВС Франции кружит у границы Калининградской области

ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Многоцелевой истребитель ВВС Франции Dassault Mirage 2000D кружит над Польшей рядом с границей Калининградской области, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.
Развернувшись в районе Познани, он приблизился к российской границе и начал летать рядом с ней по круговой траектории.
Борт регулярно совершает подобные вылеты к границам РФ, к примеру, 14 мая он несколько раз прошел вдоль границ России и Белоруссии.
